Lävepakutulemused: Saksa valimistel võitsid konservatiivid, Merzist saab ilmselt kantsler

Sarah Wagenknechti vasakpoolne valimisliit BSW ja liberaalne Vaba Demokraatlik Partei (FDP) said kumbki 5% häältest.

Soovi korral saaks CDU/CSU moodustada koalitsiooni kas sotside või AfD-ga ning viimase võimaluse on erakonnajuht Friedrich Merz lubanud välistada. Parempopulistide jaoks oli tulemus siiski triumf, kuna rändevastase sõnumiga AfD tegi ajaloo parima tulemuse. Pika ajalooga sotside jaoks on tegu jällegi halvima tulemusega pärast 1887. aasta valimisi.

Kampaania üheks põhiteemaks oli lisaks majandusele julgeolek. Kõik suuremad parteid olid nõus, et kaitsekulud peavad kasvama, ent sotside sõnul on piisav eesmärk 2% SKT-ST ning konservatiivid toetavad suuremaid kulusid, mida kaetaks sotsiaaltoetuste ja subsiidiumite kärpimisega. Samas lubavad konservatiivid langetada ka makse, et parandada ettevõtluskeskkonda.