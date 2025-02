Portaal: Ukraina lükkas taas tagasi uue USA pakkumise maavarade loovutamiseks

USA president Donald Trump väitis laupäeval, et kokkuleppeni jõudmine on väga lähedal. „Tahan, et meile kogu väljakäidud raha eest midagi antaks,“ ütles Trump. „Nõuame haruldasi muldmetalle ja naftat, kõike, mida saab.“

USA rahandusminister Scott Bessent kirjutas laupäeval ajalehes Financial Times, et Ukraina valitsuse poolt maavaradelt ja muudes allikatest teenitud tulu tuleks USA ettepaneku järgi kanda Ukraina pikaajalise ülesehituse fondi arvele, mida hakkaks kontrollima USA. Bessenti väitel tagaks see raha kasutuse läbipaistvuse. Ta eitas väiteid, et USA üritab saavutada füüsilist kontrolli Ukraina maavarade üle või suurendada Ukraina võlakoormust.