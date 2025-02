KOLM AASTAT SÕJAST | „Värbajatel on kuldsed ajad.“ Ukraina rindel ja tagalas võtab maad sõjaväsimus

Vene-Ukraina sõja kolmandaks aastapäevaks on Delfi korrespondent Roman Starapopov veetnud Ukrainas 250 päeva. Ta kirjeldab, kuidas on muutunud tsiviilisikute ja sõdurite meeleolud, miks on sõjaväsimus saanud võtmetähtsusega faktoriks ning mida ootavad ukrainlased 2025. aastast.