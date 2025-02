Trumpi administratsioon soovib lahutada Venemaad Hiinast, pakkudes vastu rahulepingut Ukrainas ja majandussuhete taastamist. See aga ei vasta Vene julgeolekujõudude huvidele. Samal ajal leiavad eksperdid, et kuigi Trumpi ettepanek annab Putinile enneolematu võimaluse, võib Vene riigipea USA-vastane paranoia olla nii tugev, et Trumpi strateegia ei toimi.