Vatikan: paavst Franciscus veetis öö rahulikult, tagasiastumise üle spekuleerida on vara

Arstide sõnul ähvardab 14. veebruaril kopsupõletikuga haiglasse viidud paavsti peamise ohuna veremürgistus. Lisaks näitavad vereanalüüsid vereliistakute vähesust, mis võib kaasa tuua verehüübivushäireid. Olukorda komplitseerib patsiendi vanus ja see, et nooruses eemaldati tal operatsiooni käigus osa kopsust. Seetõttu antakse patsiendile vereülekandeid ja hingamise abistamiseks lastakse kopsu tugevat hapnikuvoolu.

Paavst on varem teatanud, et kui ta muutub täielikult töövõimetuks, ootab selleks puhuks avaldamist tagasiastumiskiri. Vatikani riigisekretär Pietro Parolin kutsus ajalehele Corriere della Sera antud intervjuus spekulatsioonidest hoiduma. Enne seda eitas Vatikan ametlikult kuuldusi, nagu oleks kardinal Parolin käinud paavstiga salaja haiglas kiriku tulevikku arutamas.

Kardinali sõnul on praegu on kõige tähtsam, et paavsti tervis paraneks. „Ühest küljest on normaalne, kui sellises olukorras hakkavad levima kontrollimatud kuulujutud või ebaõnnestunud kommentaarid,“ ütles Parolin. „Aga minu arvates praegu erilist liikumist [paavsti tagasiastumisega seoses] ei ole ja seni ei ole ma midagi sellist kuulnud.“