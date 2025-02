PEAMINISTRIUURING | Martin Helme toetus on tõusuteel, Kristen Michal on oma erakonna toetajate veenmisega hädas

Jätkuvalt on elanike seas populaarseim peaministrikandidaat Urmas Reinsalu , kes on oma toetuse tõstnud pärast paariprotsendilist langust tagasi veerandile elanikest. Samuti on võrreldes jaanuariga kerkinud ka Martin Helme toetus kolme protsendipunkti võrra.

Helme tõusu taga peitub poolehoid just muust rahvusest inimeste seas. Kui jaanuaris toetas EKRE esimeest peaministrina 4% muust rahvusest elanikest, siis nüüd on see näitaja tõusnud 12%-le. Nüüd on Martin Helme toetus muust rahvusest inimeste hulgas pea sama suur kui eestlaste hulgas.