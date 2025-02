Venemaa sõnul ettevalmistused Putini-Trumpi kohtumiseks käivad. Valge Maja: „rahuleping“ võib tulla järgmisel nädalal

Praegu on ettevalmistused varajases faasis, märkis Rjabkov. Trump on öelnud, et tippkohtumine võiks toimuda juba enne veebruari lõppu, kuid Rjabkovi sõnul võivad lähema kahe nädala jooksul jätkuda pigem USA ja Vene valitsusdelegatsioonide kohtumised.

Rjabkov lisas, et koos Vene-Ukraina sõjaga võidakse kohtumisel arutada veel rida globaalseid teemasid. „Küsimus on selles, kuidas alustada liikumist suhete normaliseerimise suunas ja leida võimalusi kõige akuutsemate ja potentsiaalselt väga-väga ohtlike situatsioonide lahendamiseks,“ ütles Rjabkov. „Selliseid olukordi on palju, Ukraina on üks neist.“

Trumpi pressiesindaja Karoline Leavitt ütles laupäeval, et president on endiselt väga kindel Vene-Ukraina rahus kokkuleppele jõudmises. Ukraina kõnelustel ei osale. Leavitt lisas, et konflikti „lõpetamiseni“ võidakse jõuda juba algaval nädalal. „Ta usub väga jõuliselt, et Venemaa on valmis kokkulepet tegema ja tema võitleb selle nimel, et kokkulepe tuleks,“ ütles Leavitt. „President ütles, et ta tahab, et tapmine lõppeks, et süütud inimesed enam ei sureks ja tuleks rahu.“

Enne seda ütles Trump laupäeval peetud kõnes, et ootab Ukrainalt maavarade lepingu sõlmimist, mis „kompenseeriks“ eelmise USA administratsiooni poolt antud ühepoolse abi. „Tahan, et meile kogu väljakäidud raha eest midagi antaks,“ ütles Trump. „Nõuame haruldasi muldmetalle ja naftat, kõike, mida saab.“

Leavitt kommenteeris, et Ukraina looduvarad on Trumpile väga oluline teema. „Sellest saab ka USA ja Ukraina vahel suurepärane partnerlus, mis on hea ka ukraina rahva jaoks, kes oma riiki selle brutaalse sõja järel üles ehitab,“ ütles pressiesindaja. Mõlemad pooled on öelnud, et loodavad leppe kiiret sõlmimist, ent USA meedia andmeil nõutakse leppe mustandis Ukrainalt 50% loodusvaradest „vastutasuks“ seni antud „tagastamatu“ abi eest. Ukraina on öelnud, et saab leppida leppega, mis annaks Ukrainale julgeolekutagatiste näol midagi vastu.

