Peaminister Michal vabariigi aastapäeva kõnes: Eesti kaitseb oma vabadust, väärtusi ja tulevikku

Michal peatus ka Eestis ilmneval muutusvastasusel, mis valimiste eel on sageli organiseeritud kampaania. Ta nentis, et ajas ei saa tagasi pöörduda – põlevkivi ei ole tuleviku energeetika lahendus, kolhoose ei taastata ja infoajastu ei naase faksimasinate juurde. Väike eksportiv riik peab olema avatud uutele võimalustele, sest vaid kohanemisvõime tagab edu. „Meie eesmärk on vabade kodanike 21. sajandi riik, tulevikku vaatav ja inimesi usaldav, haritud ja edukas. Võime muutuda ja uute oludega kohaneda on olnud Eesti edu alus,“ rõhutas Michal.