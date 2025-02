Reuters: Ukraina maavaraleppest keeldumise korral võib USA piirata juurdepääsu Starlinki ühendusele

Küsimus tõstatati uuesti neljapäeval, kui Zelenskõi kohtus Kiievis USA presidendi Donald Trumpi Ukraina ja Venemaa erisaadiku Keith Kelloggiga, sõnas allikas. Ukrainale öeldi, et kui maavarade osas ei jõuta kokkuleppele, seisab riik silmitsi teenuse peatse sulgemisega. Allika sõnul oleks Starlinki kaotamine Ukrainale tohutu löök.

Atlandi Nõukogu vanemteadur Melinda Haring ütles, et Starlink on Ukraina droonide käitamiseks hädavajalik, mis on riigi sõjalise strateegia põhisammas. „Starlinki kaotamine muudaks mängu,“ ütles Haring.