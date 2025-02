Trumpi kriitika Macroni ja Starmeri pihta: nad ei ole teinud midagi Ukraina sõja lõpetamiseks

Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse on Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja teised liitlased varustanud Kiievit sõjalise ja muu abiga. Selle nädala alguses ütles Starmer, et ta on valmis saatma Ühendkuningriigi väed Ukrainasse, et aidata rahulepingu raames tagada Ukraina julgeolekut.