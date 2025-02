Jevgeni Ossinovski: Teaduste akadeemia presidendil on vastutustundetu minna kaasa EKRE populistlike sõnumitega

Ta kirjutas, et kahtleb, et Saarmal oli kuidagi eriline soov kliimamuutuste inimtekkelisust koos EKRE-ga küsimuse alla seada ning avalikke positsioone võtta. „Aga kuna president jäi ka kirjalikus avalduses oma seisukoha juurde, peaks kujunenud olukord panema teaduste akadeemia mõtlema. Mitte kliimale, ehkki ka selles väga olulises küsimuses ei teeks oma liikmete harimine halba, vaid oma rollile ühiskonnas,“ ütles Ossinovski.

„Näeme, et kliimateaduse detailides on teadlastel erinev kindlus ühe või teise väite osas, mistõttu näeme raportis tihti väidete juurde lisatud valiidsusklausleid: „väga suure tõenäosusega“, „suure kindlusega hinnang“, mõne asja puhul ka „piiratud tõendusmaterjal“ ja „keskmine kindlus“. Selline ongi aus teadus,“ kirjutas Ossinovski. „Aga ühes asjas on kliimateadlaste tipp-paneel veendunud: kliima soojeneb inimtegevuse tagajärjel. Nimetatud raport algab rasvases kirjas lausega, mille valiidsushinnang oma kategoorilisuses isegi üllatab: „On kahtlematu, et inimmõju on soojendanud atmosfääri, ookeani ja maad“.“

Ossinovski kirjutas ühismeedias, et kliimamuutuste küsimuses on suurim võimalik teaduskonsensus loodud rahvusvahelise kliimapaneeli ehk IPCC raames teadlaste ühistööna. Samuti viitas ta 2021. aasta kliimamuutuste füüsikaliste aluste raportile.

„Loomulikult on teaduslik teadmine arenenud minevikus nii evolutsiooniliselt kui ka revolutsiooniselt ning teeb seda ka edaspidi, ent igal konkreetsel ajahetkel peab ühiskond langetama valikuid oma oleviku ja tuleviku suhtes ning tegema seda parimast võimalikust teadmisest lähtudes,“ ütles Ossinovski. „Teaduses on teemasid, kus teaduslike seisukohtade variatiivsus on päris suur, ent on ka selliseid, kus baasfaktides vaidlust ei ole. Kliimamuutuste põhjuslikkuse baasteadmine kuulub kindlalt viimaste hulka.“

Ossinovski lisas, et tänavu oli jaanuar maailma mõõtmisajaloos globaalselt kõige soojem ning ka Eestis oli erakordselt soe. Ta kirjutas, et kliimasoojenemise mõjud avalduvad üha sagedamini eri maailma paikades ning pole väga palju aega, et hullem ära hoida. „Me teame, mida on vaja teha, aga ülesanne on raske, pikaajaline ning kõiki eluvaldkondi hõlmav, mistõttu on teaduslik tugi ja selle avalik kommunikatsioon väga olulised, et ühiskonda vajalikul rajal hoida,“ ütles ta.

„Selles olukorras teaduste akadeemia presidendil minna kaasa EKRE populistlike sõnumitega on vastutustundetu, sest kliimamuutuste inimtekkelisusest tuleneb otseselt ka see, et teistsuguse inimkäitumise tulemusena saame me olukorra stabiliseerida,“ kirjutas ta. „Kui aga visata õhku kahtlus stiilis „ei teagi, millest küll meil nii soojaks on läinud?!“, siis jõuame kiiresti järelduseni, et võime jätkata saastamist samas vaimus. Kui inimene ei ole kliimasoojenemist põhjustanud, siis vaevalt et ta saab olla lahendus.“

„Teaduste akadeemia ei saa kunagi tõsiseltvõetavaks partneriks ei otsustajatele ega ühiskonnale laiemalt, kui meil ei ole veendumust, et selle organisatsiooni nimel ilmuvad sõnumid on usaldusväärsed,“ sõnas Ossinovski.

