FOTOD | Vaata, kes pälvisid presidendilt tänavu riikliku teenetemärgi

Eesti Vabariik tänab iseseisvuspäeva eel oma teenetemärkidega inimesi, kelle pühendumus kutsetööle või kogukondlikule tegevusele on oluline osa Eesti tugevuse ja hakkamasaamise loos.

„Riigi teenetemärgid meie inimestele ja meie toetajatele välisriikides on kinnitus nendest väärtustest, millele Eesti toetub ja mida oluliseks peab. Avatus ja demokraatia, tarkus ja hoolivus, sihikindlus ja ettevõtlikkus, visadus ja isegi vaprus – need on põhimõtted, mis ühendavad teenetemärkide saajaid,“ kirjutas president Alar Karis veebruari alguses riigi teenetemärkide andmise otsuse eessõnas.

„Eesti saab teile toetuda, teie annate Eestile näo. Selles on tarkust ja märkamist, sihikindlust ja ettevõtlikkust, visadust ja andestamist, aga võibolla ka natuke trotsi ja kangekaelsust, iseteadvust ja põikpäisust. Kõike seda, mis teeb inimesest inimese ja sellisena ühiskond meid vajabki,“ ütles riigipea teenetemärke üle andes.

President Karise sõnul ei muuda see kõik meid ühetaolisteks, nagu muruniidukiga lõigatuteks. „Mida enam me tunnistame igaühe õigust olla tema ise, tunnistame erinevaid arvamusi, julgeme ja oskame argumenteeritult vaielda, seda tugevamad me oleme,“ kõneles ta. „Arutelu vaigistamine, käsukorras kuulekusele või ainult ühele arvamusele sundimine aga hakkab seda tugevust murendama.“

Riigipea sõnul on kõige alus inimese enda tahtmine ja oskus teha oma tööd ning mõista ja hoida kaasteelisi. „Just pilgu ja teo avarus iseloomustavad ka tänavusi teenetemärkide saajaid,“ sõnas ta.

Vabariigi President tõi välja, et viimastel aastatel on inimesed varasemast rohkem mõelnud rahvusvahelistele sündmustele ja muretsenud, kas ja kuidas võivad need Eestit puudutada ning seda puudutust kinnitab vahetult ka teenetemärkide kavaleride nimekiri.