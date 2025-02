Irja Lutsar vastuolulisi väiteid esitanud teaduste akadeemia direktorist: tema arvamus esindab kogu Eesti teadlaskonda

„Teaduste Akadeemia president pole eraisik ja tema arvamus esindab kogu Eesti teadlaskonda. Mina selle arvamusega ei ühine,“ sõnas Irja Lutsar, lisades, et TA president on tema teada Eestis kõige kõrgema astmega isik, kes selliseid seisukohti avaldab.

Lutsari hinnangul on tegemist ülemaailmse trendiga, kus teadlased hakkavad teistes teadlastes ja nende teadmistes avalikult kahtlema. „See toimub USAs, Saksamaal, Inglismaal ja mujal ja selle tulemuseks on see tõsielu seriaal, mida viimasel nädalal Ukraina sõja võtmes jälgida saime,“ sõnas ta.

Kuigi Lutsari sõnul veel Eestis teadlasi taga ei kiusata ja EKRE riigikogu liikmete avalikud kommentaarid elavad teadlased üle, siis on aga näiteks Ameerikas tuhandeid teadlaseid päeva pealt vallandatud, teadusprojekte peatatud. „Iroonia on, et mõned vallandatud teadlased on aga tööle tagasi kutsutud - H5 linnugripi viirus levib ning sellega võitlus nõuab teaduslikku ekspertiisi,“ sõnas ta.