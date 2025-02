Trump tegi kannapöörde ja tunnistas, et Venemaa tungis Ukrainasse

Ukraina „ei oleks pidanud kunagi alustama“ sõda, ütles Trump nädala alguses, kutsudes esile kriitikalaine nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Reedel Fox News Radiole antud intervjuus tunnistas Trump, et Venemaa tungis Ukrainasse Venemaa presidendi Vladimir Putini käsul, vahendab Reuters.

„Venemaa ründas, kuid nad poleks tohtinud lasta tal rünnata,“ ütles Trump sõja alguse kolmanda aastapäeva eel. Ta lisas, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja USA tollane president Joe Biden oleksid pidanud astuma samme sissetungi ärahoidmiseks.

Hiljem ennustas USA president, et Kiieviga saavutatakse üsna pea maavarade kokkulepe. „Me allkirjastame lepingu, loodetavasti üsna lühikese aja jooksul,“ ütles Trump ajakirjanikele, kui temalt küsiti võimaliku tehingu kohta.

Kolmapäeval nimetas Trump Zelenskõit „diktaatoriks“ ja hoiatas, et Ukraina juht peab rahu kindlustamiseks kiiresti tegustema. Ukraina tähtsaima toetaja USA toonimuutus on tekitanud Euroopa ametnikes ärevust ja kartusi, et Kiiev võidakse sundida sõlmima Venemaad soosivat rahulepingut.