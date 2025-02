Arstide sõnul pole paavst Franciscus täielikult paranenud, kuid tema seisund pole ka eluohtlik

„Kui küsimus on selles, kas ta on väljaspool ohtu, siis on vastus eitav,“ ütles doktor Sergio Alfieri pressikonverentsil. „Aga kui te küsite, kas ta on praegu eluohtlikus olukorras, siis on vastus samuti eitav.“

Kahepoolne kopsupõletik on tõsine infektsioon, mis võib mõlemas kopsus tekitada armistumist, muutes hingamise raskeks. Paavst kannatab polümikroobse infektsiooni all, mis nõuab ravi kortikosteroidide ja antibiootikumidega, muutes ravi keerulisemaks.

Paavst on kopsuinfektsioonidele eriliselt aldis, sest tal oli nooruses kopsukelmepõletik ja osa ühest kopsust eemaldati.

Alfieri ütles, et kuna paavst on 88-aastane ja varasemate terviseprobleemidega, on ta ilmselgelt habras patsient. Ta kinnitas, et paavstil ei olnud sepsist, kuid siiski on oht selle juhtumiseks.

Paavst Franciscus ei ole voodihaige ja hingab iseseisvalt. Arstide sõnul vajab ta täiendavat hapnikku vaid siis, kui tal on astmahood.

Tema meditsiinimeeskonna sõnul suutis paavst voodist tõusta ja töö tegemiseks tugitooli istuda. Paavstil on hea söögiisu ja ta sööb regulaarselt, kuid põlveprobleemide tõttu ei kõnni ta kõige paremini.

Paavsti üldarst Luigi Carbone ütles, et ta jääb haiglasse nii kauaks kui vaja. „Oleks väga vähe vaja, et tema seisund muutuks ebastabiilseks,“ ütles arst. „Praegu on raske anda täpset ajakava.“

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada