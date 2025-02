Bloomberg: Prantsusmaa ja Eesti korraldavad erakorralise Ukraina-teemalise kohtumise

Viimasel ajal on Trumpi administratsiooni sammud tekitanud Euroopas närvilisust seoses USA sõjalise abi jätkamisega Ukrainale. USA president Donald Trump on varem väitnud, et uued abisaadetised võivad sõltuda kaubanduslepingutest. Veebruari alguses ütles ta, et soovib jätkuva toetuse eest vastutasuks Ukraina maavarasid.