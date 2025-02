Trumpi erisaadik Kellogg kiitis Zelenskõit kui julget juhti

Kelloggi hinnang Zelenskõile on tugevas vastuolus hiljutiste Trumpi administratsiooni avaldustega. Nädala alguses nimetas Trump Zelenskõid „diktaatoriks“ ja süüdistas Ukrainat sõja alustamises. Zelenskõi vastas USA presidendi sõnavõtule, öeldes, et Trump elab Venemaa desinformatsiooniruumis.

Trumpi nõunikud on seostanud tema pahameelt Kiievi vastumeelsusega allkirjastada USA pakutud Ukraina maavarade kokkulepe. Zelenskõi ütles, et Ukraina on investeeringutele avatud, kuid väitis, et lepingus puuduvad konkreetsed julgeolekutagatised.