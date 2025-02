Teaduste akadeemia president esitas EKRE-ga kohtumisel vastuolulisi väiteid koroonavaktsiinist ja kliimamuutustest

Ilma nimelise autorita avaldatud artiklis seisab: „President ise tõi välja mõned faktid, näiteks selle, et kuigi CO 2 hulk atmosfääris on kasvanud, on füüsikute arvates vaid 5–10 protsenti sellest inimtekkeline, küll aga on kliima soojenemise ja jahtumise perioodide vaheldumine läbi Maa ajaloo kogu aeg olnud. Teisena tunnistas ta, et erinevalt Soomest oli Eestis koroona ajal tõesti ainult üks, valitsuse seisukoht ning laste vaktsineerimine ja piirangud olid kaheldava väärtusega.“