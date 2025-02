Politoloogia doktor ja desinformatsiooni uurija Martin Hirsch rääkis Delfi.lv-le, et lihtsustatud mustvalge maailmapilt aitab toimuvat lihtsasti arusaadavaks muuta. Ent selline mustvalge kadreerimine on tavaliselt manipuleeriv. Keeruliste küsimuste taandamine kahele võimalusele on Kremli propagandaarsenalis väga levinud vahend.

Putin väidab alati, et soovib Ukrainas rahu. See on manipuleeriv võte, mille eesmärk on jagada kõik kahte leeri. Näete, Venemaa on rahu poolt, samas kui kõik teised – Ukraina, Euroopa, NATO ja Baltimaad – on sõjaõhutajad. See loob vale pildi, mis taandab maailma kaheks primitiivseks, manipuleeritavaks kategooriaks.