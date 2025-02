Ukraina luure: Venemaa valmistub 24. veebruaril kuulutama välja „võitu“ Ukraina vastu

Sõjaväeluure andmetel on Kremli eesmärk propageerida „võidukat“ narratiivi, et õhutada Ukraina ühiskonnas uskumatust, destabiliseerida riiki ja diskrediteerida Kiievi Euroopa liitlaseid kui „rahu vaenlasi“, teatas HUR.

„Vaenulike inforünnakute peamised narratiivid on „Lääs reetis Ukraina“, „Ei Moskva ega Washington ei hooli eurooplaste ja ukrainlaste arvamusest“, „USA ja Venemaa leppisid Ukraina selja taga kõiges kokku“, „Ukraina valitsus on ebaseaduslik“, „Ukraina armee kaotab rindel“ ja „Korrumpeerunud ametnikud varastavad Ukraina miljardeid dollareid“,“ väitis HUR.

HURi teade tuli ajal, mil USA ja Ukraina suhted on pingestunud. USA president Donald Trump on viimase nädala jooksul korduvalt rünnanud Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõit, nimetades teda „diktaatoriks“, kes on USA-d petnud kulutama miljardeid dollareid sõjalisele abile. Kiievi sõjaväeluure hinnangul on USA abi Ukrainale ka Kremli propaganda peamine sihtmärk.