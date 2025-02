„Mitte keegi ei oodanud seda!“ Noorteühingud tagajalgadel, ministeerium läks toetuste kallale

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) eraldab igal aastal noorteühingutele eelarvelisi vahendeid ehk aastatoetusi. Sel aastal vähenesid toetused kehva riigieelarve seisu tõttu. Kui mullu andis ministeerium noorteühingutele ligi 950 000 euro suuruses toetuseid, eraldati tänavu veidi üle 600 000 euro ehk 36% vähem. Sel nädalal said noorteühendused teada oma selleaastase toetuse, mis oli nende sõnul oodatust veel väiksem. Samuti heidetakse ministeeriumile ette, et kärpeteade tuli liiga hilja.

Noorteühinguid on kokku 11, millest kolm ehk Eesti üliõpilaste liit (EÜL), noorteühenduste liit (ENL) ja õpilasesinduste liit (EÕEL) on katusorganisatsioonid – nad tegelevad muuhulgas noorte esindamisega poliitika kujundamisel. EÜL peab kärpima 47,5% ehk 40 000 eurot, ENL 44,8% ehk 80 000 eurot ja EÕEL 40% ehk 67 000 eurot. EÜL ja EÕEL on ka oma murega ministeeriumi poole pöördunud ja selgitusi palunud, miks toetuse kärbe niivõrd suur on ja miks võrdsustatakse neid poliitikat rakendavate organisatsioonidega, nagu skautide ühing või gaidide liit.