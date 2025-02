Kliimaminister tõmbas meretuuleparkide miljardiplaanile järsult pidurit. Läänemets: see tuli üllatusena, eelmisel õhtul oli teine jutt

Möödunud kuu lõpus rääkisid valitsusjuhid uhkusega, mida kõike hakatakse energeetikavaldkonnas tegema. Eile selgus, et plaan meretuuleparkide rajamist 2,6 miljardi euroga toetada pistetakse vähemasti esialgu sahtlisse tagasi. Kristina Kallas pahandab, et kliimaministeeriumis valitseb korralagedus. Lauri Läänemetsa häirib, et neid hoiti pimeduses.