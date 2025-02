Axios: USA esitas Ukrainale maavarade kokkuleppe parandatud variandi

Mõlema poole allikad ütlesid Axiosele, et diil on nüüd tõenäolisem.

Üks allikas ütles, et mitu Zelenskõi abi õhutas teda uuendatud ettepaneku allkirjastama, et vältida edasist kokkupõrget Trumpiga ja võimaldada Trumpil õigustada USA edasist abi Ukrainale.

„Me pakkusime, et USA kaasinvesteerib koos Ukrainaga tema majandusse ja loodusvaradesse ja saab partneriks Ukraina tulevikus. See on parim julgeolekugarantii, mida nad loota võivad. Rohkem kui järjekordne alus laskemoona,“ ütles Waltz eile Fox Newsile. „Miks meid tõrjutakse ja pressis halvasti öeldakse? See on vastuvõetamatu. Nad peavad tooni maha võtma. Vaadake korralikult ja allkirjastage see diil.“