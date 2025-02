Kahtlustatakse, et Läänemerel Gotlandi lähistel lõhuti järjekordne kaabel

Sellest on teadlik Rootsi kaitsevägi ja prokuratuur alustas eeluurimist.

„Oletatav kaabli lõhkumine toimus väidetavalt Rootsi majandusvööndis Gotlandi lähistel. See kaabel kulgeb Soome ja Saksamaa vahel. Meil on laev teel sündmuskohale, et uurimisele kaasa aidata,“ teatas rannikuvalve kohaliku aja järgi kella 9 ajal.

Rannikuvalve sõnul ei ole selge, kus täpselt kaablit kahjustati, aga see on olnud teada juba eilsest.

Rootsi peaminister Ulf Kristersson märkis X-is, et on juba mõnda aega nendest andmetest teadlik ja valitsust teavitatakse pidevalt.

Kuigi ametlikult ei ole täpsustatud, millise kaabliga tegemist on, kirjutas Soome ajaleht Helsingin Sanomat, et Soome ja Saksamaa vahel kulgeb ainult üks kaabel – C-Lion1.

See purunes ka novembris ja toona kahtlustati selle kahjustamises Hiina laeva Yi Peng 3. Kaabel parandati.

Uuesti purunes kaabel esimesel jõulupühal. Kahtlusalune on tanker Eagle S, mis on endiselt Soome vetes aresti all. Kaabel parandati jaanuari alguses.

C-Lion1 on Helsingi ja Rostocki vaheline kiire andmeühenduse kaabel. Selle pikkus on ligi 1200 kilomeetrit.

Kaabli omanikettevõte Cinia kinnitas Reutersile, et kaabel sai kergelt kahjustada, aga see ei mõjuta andmeühendust. Cinia kinnitas, et see on novembrist kolmas kord, kui kaabel kahjustada saab.

