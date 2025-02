Iisraeli sõnul andis Hamas pantvangi oma asemel üle tundmatu surnukeha

„See on terroriorganisatsiooni Hamas poolt ülimalt tõsine rikkumine,“ teatas Iisraeli kaitsevägi oma avalduses, vahendab Associated Press.

Hamas andis eile esimest korda üle surnud pantvangide surnukehad, mida oli neli. Iisrael kinnitas kiiresti, et üks surnukeha kuulub Oded Lifshitzile, kes oli 83-aastane, kui Hamas ta 2023. aasta 7. oktoobri rünnaku käigus röövis.

Hamasi väitel kuulusid ülejäänud surnukehad Shiri Bibasele ja tema kahele väikesele pojale, Arielile (4) ja Kfirile (9 kuud). Öösel teatas Iisraeli kaitsevägi, et Iisraeli riiklik kohtumeditsiiniinstituut tuvastas poisid, aga viimane surnukeha ei kuulu nende emale ega ka ühelegi teisele pantvangile.

„See on anonüümne, tundmatu surnukeha,“ teatas Iisraeli kaitsevägi. „Me nõuame, et Hamas tooks Shiri tagasi koju koos kõigi meie pantvangidega.“

Hamas väitis, et kõik neli pantvangi hukkusid Iisraeli õhurünnakutes. Iisrael teatas aga, et uuringud näitasid, et kaks poissi ja Lifshitzi tapsid pantvangivõtjad.