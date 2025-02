Kantar Emor: Reformierakonna toetus langes 2004. aasta tasemele, Tallinnas on suurim toetus Keskerakonnal

Veebruarikuise Kantar Emori küsitluse tulemustel juhib erakondade reitingute tabelit Isamaa 29-protsendilise toetusega, jaanuaris oli Isamaa toetus 26 protsenti. Keskerakonna toetus on 15,2% ning EKRE toetus 15,1%.

Valitsuserakondadest on Reformierakonna toetus 14,4%, mis on Kantar Emori küsitlustes nende madalaim näitaja alates 2004. aastast. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on 13,2% ning Eesti 200 oma 2,6%.