J. D. Vance: Euroopal, Bidenil ega ukrainlastel ei olnud kunagi teed võidule ja sõda riivab Ameerika huve

Vance’i sõnul on USA president Donald Trump ja tema ise kolm aastat esitanud kaht lihtsat argumenti: esiteks, sõda ei oleks alanud, kui Trump oleks president olnud, ja teiseks, ei Euroopal, president Joe Bideni administratsioonil ega ukrainlastel olnud mingit teed võidule. See oli Vance’i sõnul nii kolm aastat tagasi, kaks aastat tagasi, eelmisel aastal ja on ka praegu.

Vance kuulutas, et Trump tegeleb reaalsusega, mis tähendab faktidega tegelemist.

Vance’i sõnul on faktid järgmised.

„Esiteks, samal ajal kui meie Lääne-Euroopa liitlaste julgeolek on saanud suurt kasu Ühendriikide heldusest, ajavad nad sisepoliitikat (sisserände ja tsensuuri asjus), mis riivab enamiku ameeriklaste tundeid, ja kaitsepoliitikat, mis eeldab jätkuvat liigset sõltuvust.

Teiseks, venelastel on Ukrainas tohutu arvuline ülekaal elavjõus ja relvades ning see ülekaal jääb püsima lääne tulevastest abipakettidest olenemata. Jällegi, abi on praegu voolamas.

Kolmandaks, Ühendriikidel on oluline mõjujõud konflikti mõlema poole üle.

Neljandaks, konflikti lõpetamine nõuab rääkimist selle alustamises ja selle elus hoidmises osalenud inimestega.

Viiendaks, konflikt on pannud ja paneb endiselt surve alla Ameerika riigijuhtimiskunsti vahendid, alates sõjalistest varudest kuni sanktsioonideni (ja palju muud). Me usume, et jätkuv konflikt on halb Venemaale, halb Ukrainale ja halb Euroopale. Aga kõige tähtsam on, et see on halb Ühendriikidele.“

Vance’i sõnul tuleb neid fakte arvesse võttes püüelda rahu poole ja kohe. Vance kuulutas, et on laisk ja ebaajalooline mõttetus rünnata „järeleandmispoliitikana“ iga tunnistamist, et konflikti tõsiasjade juures tuleb arvestada Ameerika huvidega.

„President Trumpi poliitikat juhivad lähinädalatel huvid, mitte moralismid ja ajalooline kirjaoskamatus,“ teatas Vance.

