Tallinna volikogu esimehe Toomas Kruusimägi umbusaldamine kukkus läbi

Linnavolikogu esimees Toomas Kruusimägi märkis, et hindab konstruktiivset kriitikat ja nõustub sellega, et volikogu tööprotsesse saab alati muuta veel paremaks ja efektiivsemaks. Siiski ei pidanud ta umbusaldusavalduses talle esitatud etteheited põhjendatuks.

„Diskussioon on poliitika lahutamatu osa ning sellega käib loomulikult kaasas ka kriitika ja erimeelsused. Küll aga näen, et Keskerakonna ja EKRE fraktsioonide poolt esitatud umbusaldusavalduses heideti mulle ette probleemide põhjustamist, mis ei kuulu ainuisikuliselt minu kui volikogu esimehe otsustusalasse ning on ajendatud pigem üldisest vastuseisust koalitsiooni tegutsemisele,“ selgitas Kruusimägi.