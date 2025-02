Pirita elanike võit. Tallinn omandab eraomanduses oleva Karukella tee ja Pune tee ligi 120 tuhande euroga

Kohalikud on pikalt oodanud, et linnavalitsus tee enda hallata võtaks, kuna praegused teeomanikud ei hoolda seda nende sõnul piisavalt hästi ning hiljuti rajati sinna ka tasuline parkimisala. Seda aga ühe omaniku põhjendusel selleks, et mitte sealse teehooldusega miinusesse jääda.

Teedevõrgu linnale omandamine välistab ka olukorra, et ühel hetkel takistavad eratee omanikud elanike juurdepääsu oma kodudele või muudavad ka sõidutee kasutamise tasuliseks.

Tallinna linnavolikogu liikme ja Pirita elaniku Miroslav Berezovski sõnul seisis antud otsuse eelnõu volikogus üheksa kuud. „Praegused Tallinna koalitsioonierakonnad keeldusid antud eelnõu menetlemast. Jääb arusaamatuks, miks Isamaa saadikud ei toetanud seda nüüd ka volikogus,“ rääkis Berezovski.

Volikogus kinnisasja linna omandisse võtmist kaitsnud Pirita linnaosa vanema Doris Raudsepa sõnul tähendab see kaua oodatud otsus Pirita elanikele palju. „Otsus ei tulnud üksmeelselt ja vajas palju arutamist. See, et maaomaniku teehoolduskohustused enda kanda võttev linn ostab maa omanikelt välja, ei ole hea tava ega levinud praktika. Tavaliselt antakse kinnisvaraarenduste ümbruses olevad teed linnale tasuta üle,“ selgitas Raudsepp.

Berezovski sõnul tegid Keskerakonna fraktsiooni liikmed jaanuari lõpus ettepaneku kutsuda kokku erakorraline linnavarakomisjoni koosolek teema kiireloomuliseks arutamiseks. „Peale korduvaid kirju volikogu esimehele ja linnavarakomisjoni esimehele võeti lõpuks antud teema linnavarakomisjoni päevakorda,“ selgitas linnavolikogu liige.

Elanikud olid esitanud linnavalitsusele ka 200 allkirjaga pöördumise, et linn Pune tee ja Karukella tee võõrandaks. „Elanike aktiivsus oli selles küsimuses tervitatav,“ ütles Berezovski ja lisas, et Pirita elanikud näitasid selgelt, kui oluline on kogukonna koostöö ja sihikindlus, et kohalikke murekohti lahendada.