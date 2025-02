Pirita elanike võit. Tallinn omandab eraomanduses oleva Karukella tee ja Pune tee

Kohalikud on pikalt oodanud, et linnavalitsus tee enda hallata võtaks, kuna praegused teeomanikud ei hoolda seda nende sõnul piisavalt hästi ning hiljuti rajati sinna ka tasuline parkimisala. Seda aga ühe omaniku põhjendusel selleks, et mitte sealse teehooldusega miinusesse jääda.

Tallinna linnavolikogu liikme ja Pirita elaniku Miroslav Berezovski sõnul seisis antud otsuse eelnõu volikogus üheksa kuud. „Praegused Tallinna koalitsioonierakonnad keeldusid antud eelnõu menetlemast. Jääb arusaamatuks, miks Isamaa saadikud ei toetanud seda nüüd ka volikogus,“ rääkis Berezovski.

„Keskerakonna fraktsiooni liikmed tegid jaanuari lõpus ettepaneku kutsuda kokku erakorraline linnavarakomisjoni koosolek teema kiireloomuliseks arutamiseks ning peale korduvaid kirju volikogu esimehele ja linnavarakomisjoni esimehele võeti lõpuks antud teema linnavarakomisjoni päevakorda,“ selgitas linnavolikogu liige ning lisas, et sel neljapäeval oli see juba arutlusel ka volikogu saalis.

Elanikud olid esitanud linnavalitsusele ka 200 allkirjaga pöördumise, et linn Pune tee ja Karukella tee võõrandaks. „Elanike aktiivsus oli selles küsimuses tervitatav,“ ütles Berezovski ja lisas, et Pirita elanikud näitasid selgelt, kui oluline on kogukonna koostöö ja sihikindlus, et kohalikke murekohti lahendada.

„Mul on siiralt hea meel, et suutsime koostöös kohalike elanikega saada kujunenud olukorrale positiivse lahenduse. See algatus kinnitab, et ühiselt tegutsedes saab Pirita elukeskkonda veelgi paremaks muuta,“ ütles Berezovski.

Tänase linnavolikogu otsusega omandatakse Tallinna linnale Karukella tee kinnisasjast jagamisel moodustatavad kinnisasjad koos nendele valmis ehitatud teerajatiste ja haljastusega. Kinnisasjade kogupindala on ligikaudu 10 014 m2.

