FT: Rumeenia teatel nõudis Venemaa USA-ga kõnelustel NATO vägede Ida-Euroopast väljatõmbamist

Rumeenia presidendi staabiülem ning kaitse- ja riikliku julgeoleku nõunik Cristian Diaconescu ütles kolmapäeval, et USA delegatsioon lükkas Moskva nõudmise tagasi, kuid puuduvad garantiid, et Washington ei otsusta lõpuks seda järeleandmist teha.

Diaconescu rõhutas, et kõnelustel osalenud Venemaa delegatsioonil „ei õnnestunud ameeriklasi veenda“ NATO vägede lahkumises.

Rumeenia president Ilie Bolojan kohtus kolmapäeval oma Prantsuse kolleegi Emmanuel Macroniga ja oli veendunud, et Euroopa liidrid rõhutavad USA-ga suheldes vajadust osaleda mis tahes piirkonda mõjutavates julgeolekukorraldustes, ütles Diaconescu.

Trumpi administratsiooni viimastel päevadel tehtud järeleandmised Moskvale, sealhulgas Ukraina NATO liikmelisuse välistamine ja lubadus normaliseerida USA suhteid Venemaaga, on tekitanud Euroopas närvilisust USA presidendi kavatsuste kohta. Ärevus kasvas veelgi, kui Trump kordas Putini väidet, et Venemaa sissetungi põhjuseks oli Ukraina soov NATO-ga liituda.

Samaaegselt on Poola kinnitanud, et Trumpi hülgamist pole põhjust karta. President Andrzej Duda ütles pärast kohtumist USA ametnikega, et USA-l ei ole kavatsusi vähendada oma vägede arvu Euroopas.