VIDEO ja FOTOD | Aasta ajakirjanikuks valiti Martin Laine Delfi Meediast

Parima maakonnaväljaande uudise nominendid on Erik Gamzejev 30. septembril Põhjarannikus ilmunud uudisega „Kohtla-Järve linnavalitsus määras vee-ettevõtte nõukogusse kelmuses süüdi mõistetud saadiku“; Aivar Ojaperv Virumaa Teatajas 15. novembril ilmunud uudisega „Hundikaitsja Eleri Lopp on korraldanud välismaalastele karu- ja põdrajahte“ ning Marko Suurmägi Sakalas 19. septembril ilmunud uudisega „Eesti esimene maksupettur raputas kahe avaldusega maha rohkem kui 300 000 eurot võlgu“ ja 2. oktoobril ilmunud uudisega „41 MILJONIT EUROT ⟩ Riik on kirjutanud korstnasse suurel hulgal petturitelt ja võlgnikelt väljamõistetud raha“.

Sel aastal andis meedialiit esimest korda ise välja noore ajakirjaniku preemia ja elutööpreemia, mille lõid ja rahastasid ajakirjandustaustaga eraisikud, keda läbi aastate on olnud mitmeid. Elutööpreemia 2024 sai Tõnis Erilaid, kes on mõjutanud mitmeid põlvkondi. Ta elutöö on olnud raadiosaadete juhtimine ja Õhtulehe uudisajakirjanduse vedamine ning paberlehe ilmumise tagamine läbi pikkade aastate. Tõnis Erilaid on ka lugupeetud kolleeg nii eakaaslaste kui ka nooremate põlvkondade seas.

Parima arvamuse nominendid olid Matthias Kalev Eesti Ekspressis 24. aprillil 2024 ilmunud arvamusega „Matthias Kalev: kaks kümnendit on teinud Aivar Pohlakust mehe, kellesuguseid ta enne kritiseeris“; Katariina Libe 12. juunil Eesti Ekspressis ilmunud arvamusega „Katariina Libe: arvasin, et ka mul on ATH, sest ma ei saa ju olla lihtsalt laisk, loll ja lohakas“ ja Piret Reiljan Eesti Päevalehes 23. novembril ilmunud arvamusega „Piret Reiljan: lepime kokku, et ujumisriietes pesemine ei ole pesemine“.

Parima maakonnaväljaande uudise võitja on Aivar Ojaperv Virumaa Teatajas 15. novembril ilmunud uudisega „Hundikaitsja Eleri Lopp on korraldanud välismaalastele karu- ja põdrajahte“.

Parima olemusloo nominendid on Eero Epner Eesti Ekspressis 17. aprillil ilmunud looga „Legendaarne vastuluure juht surus tiimi armutult eesmärkide nimel tööle. „Olen olnud ebaõiglane ja mul on need hetked meeles““; Rainer Kerge Õhtulehes 24. augustil ilmunud looga „Teet Kallas tuli hooldushaiglast omal jalal koju tagasi: „No vaat – seisab see mees!“ ja 23. novembril ilmunud looga „NELI KUUD HAIGLAS! Alo Murutar: „Sõnumite järgi telefonis tuvastasin, et 10. augustil tulin koomast välja.“ ning Tarmo Vahter ja Külli-Riin Tigasson Eesti Ekspressis 5. juunil ilmunud looga „EKSPRESSI UURIMUS | Kiviõli koonduslaagri koletis: lihtsast Saksa sadamatöölisest sai Eestis mõrtsukas ja piinaja“.

Parima arvamuse võitja on Katariina Libe 12. juunil Eesti Ekspressis ilmunud arvamusega „Katariina Libe: arvasin, et ka mul on ATH, sest ma ei saa ju olla lihtsalt laisk, loll ja lohakas“.

Parima olemusloo võitjad on Tarmo Vahter ja Külli-Riin Tigasson Eesti Ekspressis 5. juunil ilmunud looga „EKSPRESSI UURIMUS | Kiviõli koonduslaagri koletis: lihtsast Saksa sadamatöölisest sai Eestis mõrtsukas ja piinaja“.

Parima maakonnaväljaande olemusloo nominendid on Annika Auväärt, Lauri Habakuk ja Grete-Liisa Sihver Pärnu Postimehes 26. septembril ilmunud looga „Katkised peresuhted, tõrjutus, pettumus, meelemürgid, vennalik ühtekuuluvus ehk Siiraste silmadega poistest kujunesid lapstapjad“; Erik Gamzejev Põhjarannikus 20. aprillil ilmunud looga „Kohtla-Järve abilinnapea kultuuri alal tunnistab, et Eesti kultuur on tema jaoks tume maa“ ja Aime Jõgi Tartu Postimehes 15. mail ilmunud looga „Ajakirjandusõpe 70 ⟩ Juhan Peegli koolist stagnaaja toimetustesse tööle läinud ajakirjanikud ei hoolinud vanemate kolleegide manitsustest „paati mitte liigselt kõigutada““.

Parima maakonnaväljaande olemusloo võitja on Erik Gamzejev Põhjarannikus 20. aprillil ilmunud looga „Kohtla-Järve abilinnapea kultuuri alal tunnistab, et Eesti kultuur on tema jaoks tume maa“.

Parima venekeelse olemusloo nominendid on Artur Izumrudov RusDelfis 14. mail ilmunud looga „РАССЛЕДОВАНИЕ DELFI | Эстонские корни российских солдат. Кто из „наших“ воюет на стороне оккупантов?“; Jekaterina Mereminskaja, Olesja Lagašina, Aleksei Šiškin ja Liis Treimann 4. detsembril Delovõje vedomostis ilmunud looga „Не боится ни бога, ни дьявола: строитель обманывает жителей Эстонии и нелегально работающих иностранцев“ ning Tatjana Pissareva MK-Estonias 12. juunil ilmunud artikliga „Когда могила не ухожена – мне неспокойно“ ja 7. augustil ilmunud jätkulooga „Приведем кладбище в порядок!“.

Parima venekeelse olemusloo võitjad on Jekaterina Mereminskaja, Olesja Lagašina, Aleksei Šiškin ja Liis Treimann 4. detsembril Delovõje Vedomostis ilmunud looga „Не боится ни бога, ни дьявола: строитель обманывает жителей Эстонии и нелегально работающих иностранцев“.