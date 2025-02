Kevad koputab uksele! Kverneland Helios ja Onyx – parim valik mehaaniliseks umbrohutõrjeks

Kverneland, usaldusväärne nimi põllumajandusmasinate valdkonnas, seisab selle ümberkujundamise esirinnas oma uuenduslike umbrohutõrjeseadmete valikuga. Kvernelandi lahendused, mis on loodud vastama põllumeeste erinevatele vajadustele, sillutavad teed rohelisema ja produktiivsema tuleviku suunas. Masinad on loodud täppisviljeluse ideedest kantult – kasutatakse täpseid andureid, millega sihitakse umbrohte ja jäetakse kultuurtaimede elu häirimata, tagamaks suuremad saagid ja tervislikumad põllud.

Ka aastate 2023–2027 põllumajandusettevõtja keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamise investeerimistoetuses nähakse ette toetussummad mehaaniliste umbrohutõrjemasinate või -seadmete soetamiseks.

Põhilisteks masinateks on Kvernelandil selles tootegrupis rootoräke Helios ja vaheltharimiskultivaatorid Onyx koos kaameratega varustatud juhtimissüsteemiga Lynx.

Kvernelandi rootoräke Helios

Kverneland Helios on tipptasemel rootoräke, mis on mõeldud efektiivseks umbrohtude hävitamiseks nii teravilja- kui ka vaheltharitavate kultuuridega põldudel. Sellesse masinasse on koondatud nii suur tootlikkus kui ka paindlikkus. Heliost saab kasutada mullakooriku purustamiseks pärast vihma, et taastada vee ja õhu juurdepääs seemnetele. Samuti kapillaarvee tõusu peatamiseks seemnete piirkonnas ja selle aurustumise pidurdamiseks mullast. Äket on hea kasutada „pimedaks rohimiseks“ taimede väga varases faasis, kus maapind on veel must ja isegi sõidusuunal ei ole olulist tähtsust. Parim aeg teraviljapõldude ja herne rohimiseks on enne tärkamist või siis 2–3 lehe faasis, rapsil 2–3 lehe faasis.

Heliose tööorganiteks on tähik-kettad, millel on omapärane „lusika tagaselja“ profiil. Nende ketaste eripäraks, võrreldes sarnaste masinatega, on nende „tagurpidi“ paigutus. See võimaldab väga madalat ja kiiret harimist, ilma et häiritaks tärkavaid kultuurtaimi. Kaks ketast on paigaldatud tandemina ühe vannase külge, mille surve on reguleeritav kas mehaaniliselt või hüdrauliliselt.