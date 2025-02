Ei olegi läbinisti õige mees! Ringkonnakohus mõistis Martin Repinski süüdi

Ringkonnakohus leidis erinevalt maakohtust, et uuritud tõendite alusel saab väita, et Repinski lõi eluasemekulude hüvitise saamise eesmärgil riigikogu kantseleile esitatud andmetega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse. Repinski viis kantselei eksimusse, et tal on õigus riigikogu liikme staatuse seaduse alusel saada eluasemekulude hüvitist, millest tingituna kandis riigikogu kantselei Repinskile üle 12 119, 56 eurot.