VIDEO | Tšehhis pussitas teismeline kaubanduskeskuses surnuks kaks naist

Politsei teatas, et ohvrid olid poe töötajad, kus rünnak aset leidis, vahendab Euronews.

Kahtlusalune on 16-aastane Tšehhi kodanik.

Alguses teatati, et ohvrid said vigastada, üks raskelt, aga hiljem teatas politsei, et mõlemad surid.