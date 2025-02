Endine julgeolekunõunik John Bolton: Trumpi Ukraina-plaan on lähedane Putinile alistumisele

USA presidendi Donald Trumpi endine rahvusliku julgeoleku nõunik John Bolton hoiatas väljaandes Politico, et Trumpi pakutav diil sõja lõpetamiseks Ukrainas on üsna lähedal Venemaa presidendi Vladimir Putini eesmärkidele alistumisele, ning hoiatas, et see protsess võib viia USA lahkumiseni NATO-st.