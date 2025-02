„Väiksem laps sai laksu kirja.“ Vanemad süüdistavad Tallinna Kristiine lasteaia õpetajat laste löömises

Politsei on alustanud kriminaalmenetlust pika staažiga lasteaiaõpetaja kohta, kes viimased aastad on töötanud Tallinna Kristiine lasteaias ja keda mitu lapsevanemat süüdistavad oma laste väärkohtlemises. Delfi kohtus kaebused esitanud lapsevanematega.

„Käesoleva aasta jaanuari lõpus laekus politseile info, et üks Tallinna lasteaia õpetaja on väidetavalt tekitanud lastele füüsilist valu neid tutistades,“ kinnitas Delfile PPA pressiesindaja Annika Maksimov. Asjaolude kontrollimiseks on politsei alustanud kriminaalmenetlust karistusseadustiku § 121 lg 1 alusel (kehaline väärkohtlemine). „Praegu käivad veel esmased menetlustoimingud ning kellelegi kahtlustust esitatud ei ole,“ selgitas Maksimov.