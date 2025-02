Kurioosum Eesti teedel. Mõned liiklusohtlikud kohad on pärast ümberehitust hoopis ohtlikumad

Eestis on liiklusohtlike kohtade programmi toel ümber ehitatud üle 560 objekti. Transpordiameti analüüs näitas, et liiklusõnnetuste arv neis kohtades vähenes pärast ümberehitust lausa viis korda. Siiski on kokkuvõttes üliedukas programmis ka erandeid, kus pärast ümberehitust on probleeme isegi rohkem kui enne.