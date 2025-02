Oma lapse tapmises süüdistatud Kairi Kuusemaa kuulas täna süüdimõistvat kohtuotsust vanglast video. Istungi alguses tekkis šokeeriv moment, kui otsuse kuulutamise alguses ettelugemine peatati, sest kaamerapildis oli märgaga, et Kuusemaa on ühtäkki põrandal, paista on vaid tema jalg.