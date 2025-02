Kuidas laenata rahatargalt ja vältida võlgadesse sattumist

1. Tee ülevaade oma kohustustest

Kohustuste hulka arvestatakse nii kodulaenu kuumaksed, krediitkaardi tagasimaksed, väikelaenud kui ka varasemalt võetud järelmaksud. Selleks, et laenude tagasimaksmine oleks jõukohane, ei tohiks laenukohustused kokku moodustada rohkem kui 50% sinu igakuistest sissetulekutest eeldusel, et sinu muud elamiskulud on samuti kaetud.

2. Laena ainult siis, kui tõesti on vaja

Meeles tasub pidada, et laenu tasub võtta ainult siis, kui see on tõesti vajalik, ja täpselt nii palju, kui sul on tarvis. Soovides teha suuremat väljaminekut, siis hinda, kas kulu on vältimatult vajalik või on tegemist lihtsalt toreda asjaga, mida sa tahaksid omada?