Valma Seikluspark – firmapidude paradiis Võrtsjärve kaldal

Asisemate meeskonnaürituste jaoks on Valma Seikluspargis moodsa heli- ja esitlustehnikaga varustatud kolme auditooriumiga konverentsikeskus, mis on mõeldud kuni 200 osalejale. Samuti on kohapealt võimalik tellida maitsev ja rikkalik toitlustus.

Ning last but not least – Kesk-Eestis asuv Valma Seikluspark paikneb logistiliselt väga soodsas kohas, sest erinevatest Eesti paigust tulijatele on sinna kõikidel peaaegu ühepikkune teekond.