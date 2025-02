DELFI UKRAINAS | Teise maailmasõja üle elanud Maria loodab vastu pidada ka Putini sõjale

Teise maailmasõja üle elanud Maria Ivanovna Novitskaja (85) peab jälle tule all elama. Tema pisike keldrikorter asub Hersonis nn punases tsoonis, kuhu kardavad tulla isegi vabatahtlikud abistajad. Maria magab mitme teki all, sest ahju on liiga ohtlik kütta – droon võib korstnast tulevat suitsu näha ja tema kodu sihikule võtta.