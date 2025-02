Poolas sadas taevast alla arvatavasti Elon Muski raketi osa

Poola suuruselt viienda linna Poznańi politsei esindaja ütles Poola uudisteagentuurile PAP, et kell 9.20 teatati neile, et Poznańi linnastus asuvast Komorniki külast ühe ettevõtte territooriumilt leiti tundmatu objekt.

Kohale sõitsid päästjad ja politsei pürotehnikud. „Me teame, et Falconi missiooni rusud lendasid üle Poola, aga kas see on osa sellest, ei suuda me praegu kinnitada,“ teatas politsei esindaja.