Starmeri sõnul on Ukraina valimiste edasilükkamine sõjal ajal täiesti mõistlik

Starmer helistas eile õhtul Zelenskõile ja ütles, et valimiste edasilükkamine sõjaajal, nagu Ühendkuningriik tegi Teise maailmasõja ajal, on täiesti mõistlik, vahendab BBC News.

Trump oli varem kuulutanud, et Zelenskõi teeb kohutavat tööd ja on diktaator ilma valimisteta.

Zelenskõi viieaastane ametiaeg lõppes mullu mais, aga valimised on sõjaseisukorra tõttu edasi lükatud, mis vastab Ukraina põhiseadusele.

Starmer sõidab järgmisel nädalal Washingtoni oma esimesele näost näkku kohtumisele Trumpiga. Ta on öelnud, et tahab arutada USA seljatagust, mida peab vajalikuks, et hoida ära Venemaa uus rünnak Ukraina vastu pärast võimalikku rahu sõlmimist.

Oma telefonivestluses Zelenskõiga rõhutas Starmer vajadust, et kõik teeksid koostööd, teatas Downing Streeti pressiesindaja.

„Peaminister kordas oma toetust USA juhitud jõupingutustele saavutada Ukrainas kestev rahu, mis hoiaks ära Venemaa igasuguse tulevase agressiooni,“ öeldakse avalduses.

Zelenskõi teatas, et arutati tulevasi plaane ja võimalusi ning lisas, et Ühendkuningriigi toetus tõesti loeb ning „me ei unusta kunagi lugupidamist, mida Briti rahvas on Ukraina ja meie kodanike vastu üles näidanud“.

Trumpi sõnu on kritiseeritud üle maailma. Seda on teinud näiteks Rootsi peaminister Ulf Kristesson ja Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz, kes ütles, et Trumpi jutt oli lihtsalt vale ja ohtlik.

„Hr president, Ukraina ei alustanud seda sõda. Venemaa alustas provotseerimata ja jõhkrat sissetungi, mis on nõudnud sadu tuhandeid elusid,“ kirjutas ka näiteks Trumpi eelmise ametiaja asepresident Mike Pence X-is.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada