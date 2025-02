Vance: Trumpi sarjamine on kohutavalt halb viis selle administratsiooniga asjade ajamiseks

Zelenskõi süüdistas eile Trumpi Vene desinformatsiooniruumis elamises.

„Mõte, et Zelenskõi kavatseb muuta presidendi meelt teda avalikus meedias sarjates... kõik, kes presidenti hästi tunnevad, ütlevad teile, et see on kohutavalt halb viis selle administratsiooniga asjade ajamiseks,“ lausus Vance oma Valge Maja kabinetis.

Vance’i sõnul saab Zelenskõi USA uue administratsiooniga suhtlemiseks halba nõu ja viimased kolm aastat on talle kõik lubatud olnud.

„Me loomulikult armastame Ukraina rahvast. Me imetleme sõdurite vaprust, aga me mõtleme loomulikult, et see sõda peab kiiresti lõpule jõudma,“ ütles Vance.

„See on Ühendriikide presidendi poliitika. See ei põhine Vene desinformatsioonil. See põhineb sellel, et Donald Trump teab minu arvates geopoliitikast palju ja tal on väga tugevad vaated ja tal on olnud väga tugevad vaated väga pikka aega,“ lisas Vance.

