VIDEO | Trump süüdistas Zelenskõid hõlbuelus USA kulul ja haruldaste muldmetallide diili rikkumises

Trump on varem nõudnud 500 miljardi dollari väärtuses Ukraina maavarasid hüvitiseks USA sõjalise abi eest, vahendab The Telegraph.

Zelenskõi ütles, et on kokkuleppele avatud, aga lükkas nädalavahetusel USA pakutud lepingu tagasi, sest see ei sisaldanud julgeolekugarantiisid Ukrainale.

USA aja järgi eile õhtul süüdistas Trump Zelenskõid kokkuleppest taganemises ja USA kulul hõlbuelu elamises. Enne seda oli Trump Zelenskõid oma sotsiaalmeediakanalis diktaatoriks nimetanud.

„Tal on Ukraina küsitlustes väga madal toetus ning ainus, milles ta hea oli, oli Bideni „nagu viiuli“ mängimine. Valimisi mittekorraldav diktaator Zelenskõi peab kiiresti tegutsema või tal pole enam riiki,“ kirjutas Trump.

Trump väitis, et haruldaste muldmetallide diil oleks olnud tasu USA senise toetuse eest, mitte tulevaste julgeolekugarantiide eest.

„Me lihtsalt anname oma raha. Meil oli diil, mis põhines haruldastel muldmetallidel ja asjadel, aga nad rikkusid seda diili... nad rikkusid seda kaks päeva tagasi,“ ütles Trump tehnoloogiafoorumil Floridas. „Meil oli diil, sest me ütlesime, et me kulutame 350 miljonit dollarit ja Euroopa saab oma raha tagasi laenu vormis ja meie ei saa? Me lihtsalt anname kamaluga raha? Siin on teile Bideni administratsioon. Aga neil ei ole enam tegemist nende samade Ühendriikidega, kui neil oli mõni kuu tagasi.“

Edasi väitis Trump, et Zelenskõi on tunnistanud, et pool rahast, mis talle on saadetud, on kadunud, ning nimetas Zelenskõid uuesti diktaatoriks, kes on teinud kohutavat tööd.

Zelenskõi vaidlustas eile Trumpi väite, et USA on andnud Ukrainale 500 miljardit dollarit, ja väljendas vastuseisu mõttele anda see tagasi maavaradena, öeldes, et see ei ole tõsine jutt.

Siiski ütles Zelenskõi, et on valmis töötama tõsise dokumendi kallal, kui see sisaldab julgeolekugarantiisid. „Okei, teeme diili. Jagame seda, sõltuvalt investeeringust, /.../ aga me vajame julgeolekugarantiisid,“ ütles Zelenskõi.