Endine minister Boris Johnson Euroopale: Trump püüab teid lihtsalt šokeerida

Ukraina ustav liitlane, kuid ka Trumpi kiitnud Johnson kaitses kolmapäeval USA presidenti. Ta vaidlustas mõned Trumpi viimased väited, kuid lisas, et Euroopa riigid peaksid nägema neid pigem osana läbirääkimistest kui tõsisest seisukohast.

„Millal me eurooplased lõpetame Donald Trumpi pärast skandaalitsemise ja hakkame teda aitama selle sõja lõpetamisel?“ kirjutas Johnson sotsiaalmeediaplatvormil X. „Loomulikult ei alustanud Ukraina sõda. Sama hästi võiksite öelda, et Ameerika ründas Jaapanit Pearl Harboris.“

„Loomulikult ei tohiks vägivaldse sissetungi all olev riik korraldada valimisi. Ühendkuningriigis ei toimunud üldvalimisi alates 1935. aastast kuni 1945. aastani,“ jätkas ta. „Loomulikult ei ole Zelenskõi reitingud 4 protsenti. Need on tegelikult umbes samad kui Trumpi omad.“