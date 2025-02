VIDEO | Peaminister Michal Euroopa julgeolekukohtumisest: arutasime, kuidas saame Ukrainat toetada

„Täna oli liitlaste ja samameelsete riikide vahel konsultatsioon ja arutati põhiliselt selles võtmes, mida me saame teha lähinädalatel ja -kuudel, et toetada Ukrainat ja Zelenskõid Putini vastu. Ja ilmselt see on üks otsustav samm, kas suudetakse täiendavat abi anda Euroopas tervikuna, et survestada just Venemaad nõustuma Ukraina tingimustega, mitte vastupidi,“ märkis Michal.