Taani peaminister teatas kaitsekulutuste suurendamisest: praegu loeb ainult üks asi ja see on kiirus

Kopenhaagenis Christiansborgi palees toimunud pressikonverentsil lubas Taani peaminister ulatuslikku ümberrelvastumist, öeldes, et „kaalul on Taani julgeolek“, vahendab Euronews.

Venemaa presidendi Vladimir Putini tegevuse tulemusena Ukrainas on Euroopa julgeolek ohus, ütles Frederksen. Ta lisas, et pole teada, mida Putin plaanib, kuid „me teame, et tema ja Venemaa on ümberrelvastumise protsessis“.