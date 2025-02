Ungari blokeeris EL-i sanktsioonid Moskva patriarh Kirilli vastu

Täna teatati, et ELi saadikud kiitsid heaks uued Venemaa-vastased sanktsioonid, mis hõlmavad reisikeelde, varade külmutamist, kaubanduspiiranguid ja meetmeid Vene varilaevastiku vastu. Ungari teatas hiljem, et blokeeris mitmete sanktsioonide kehtestamise, vahendab Kyiv Independent.

„Need erandid võimaldavad [Ungari nafta- ja gaasiettevõttel] MOLil kasutada rafineeritud Venemaa naftatooted riigisiseselt, vabastada sanktsioonide alt Družba torujuhtme hooldusseadmed ning tagada, et Budapesti metroosüsteem saab jätkuvalt vajalikke hooldus- ja remonditöid,“ kirjutas Ungari valitsuse pressiesindaja Zoltan Kovacs sotsiaalmeediaplatvormil X, vahendades välisministri Péter Szijjártó sõnu.

„Ungari blokeeris ka sanktsioonid 27 üksikisiku ja organisatsiooni, sealhulgas patriarh Kirilli vastu, väites, et usuliidrite vastu suunatud sanktsioonid õõnestavad rahupüüdlusi,“ kirjutas Kovacs.

See on järjekordne juhtum, kus Budapest blokeerib sanktsioonid Vene õigeusu kiriku juhi vastu. Patriarh Kirill on avalikult toetanud Venemaa sõda Ukraina vastu ja teda peetakse Kremli lähedaseks liitlaseks.